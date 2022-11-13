Природа Луганщини буде відновлена

14 листопада 2022, 20:23

Лариса Кульбач: «Коли настане мир на нашій землі, обов’язково відновимо природу Луганщини!»

Голова фракції політичної партії «Слуга Народу» у Кремінській міській раді Лариса Кульбач багато років прожила у місті Кремінна, де очолювала міську лікарню. Це місто та регіон славилися на всю Луганщину та Донеччину хвойними лісовими масивами, санаторієм «Озерний» та багатьма базами відпочинку.

6 листопада відзначався Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів, пані Лариса поділилася згадками про рідний край та думками про природу Луганщини в умовах війни:

«З початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України скінчилось моє мирне життя та, відповідно, можливість продовжувати роботу у місті Кремінна. Тепер я мешкаю на Івано-Франківщині та є однією із тих, хто вимушено покинув свій дім.

Із сумом дивлюсь, на що перетворюється українська земля, де проходять активні бойові дії. Знищені посіви, спалені ліси, забруднені водойми та ґрунти – все це суворі реалії, які переживає довкілля у зоні будь-якого збройного конфлікту. Щодо моєї рідної Луганщини, то дуже шкода нашої родючої землі, нашої флори та фауни, «легенів» нашого регіону – Кремінських лісів, вугледобувних шахт, частина яких вже затоплена та навряд чи колись запрацює.

В результаті повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, росіяни не тільки вбили велику кількість людей, розтрощили населенні пункти, зруйнували підприємства, а й спалили природні заповідники, багато лісів та степів, які дуже сильно постраждали вже та продовжують знищуватися.

Будемо вірити в Збройні сили України, в нашу Перемогу! Українці - працьовита нація. Коли настане мир на нашій землі, обов’язково відновимо природу Луганщини: висадимо нові дерева, засіємо мирні родючі поля, відновимо закинуті пляжі на водоймищах!»