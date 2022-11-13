Олександр Лукашов - депутат з Луганщини, який добровільно став на захист України на фронті

14 листопада 2022, 20:29

24 лютого Олександр Лукашов, голова фракції «Слуга Народу» у Троїцькій селищній раді, почув вибухи з боку селища Мілове. Російські війська почали перетинати наш кордон, зав’язався бій. Він одразу зрозумів, що Луганщина стане однією з найгарячіших точок, тож сказав своїй родині збирати речі і того ж дня перевіз рідних до більш безпечного регіону країни.

«Дві доби нам знадобилось, щоб мінімально обжитися на новому місці, і вже 26 лютого разом із племінником я стояв у черзі до місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – так згадує перші дні війни Олександр.

Після проходження медичної комісії та початкової військової підготовки Олександр потрапив на службу до Територіальної оборони Збройних сил України. До цього він не служив в армії, але без сумнівів добровільно долучився до українського війська, адже треба захищати країну. Тепер боронить країну на східному напрямку.

«Я не міг зробити по-іншому, у перший же день знав, що коли моя родина буде у більш безпечному регіоні, піду воювати. Близькі, звісно, переживають за мене, але підтримали таке рішення. Тепер я захищаю нашу землю на східному напрямку та з подивом дивлюся на чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Ніколи не зрозумію чоловіків, які за будь-яку ціну намагалися та досі намагаються сховатися від війни за кордоном, та тих, хто залишився в країні, але робить вигляд, що це не його війна», – зазначає Олександр Лукашов.

Він упевнений, що захист територіальної цілісності і суверенітету країни – справа кожної людини. Про це написано в Конституції України і фактично, якщо подивитися, скільки українців вбили та покалічили російські війська, скільки розтрощили міст та селищ, то так чи інакше війна торкнулася майже кожного українця.

«Якщо з якихось причин чоловік не може взяти до рук зброю, то він має хоч щось зробити для оборони країни: волонтерити, рити окопи тощо. Загалом кожен з нас має докласти зусиль та чим може допомагати нашій країні пережити цей складний час», – такими роздумами поділився депутат-захисник.

Олександр мріє про якнайшвидшу деокупацію всієї території України та повернення до рідного селища, щоб відбудовувати край, робити його кращим та просто жити спокійним мирним життям поряд з близькими.

«Хочеться, щоб усі колаборанти на окупованих зараз територіях понесли справедливе покарання та вже ніколи не мали можливості впливати на суспільно-політичне життя нашої країни. Поки ці люди співпрацюють із ворогом, разом зі своїми побратимами робимо все можливе, щоб якнайшвидше перемогти супротивника та принести мир на нашу землю. Вірю у нашу Перемогу та після неї планую повернутися додому, на Луганщину, навести лад у рідному селищі й зробити його квітучим», – підсумував свої плани пан Олександр.