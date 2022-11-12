росіяни з Херсонського напряму перебираються в район Маріуполя - Андрющенко

14 листопада 2022, 08:40

Поблизу Маріуполя другий день поспіль спостерігається прибуття сотень військових рф та цивільних на автівках з російськими номерами. Їх розселяють по пансіонатах і базах відпочинку.

Про це радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Другий день поспіль спостерігається прибуття військових окупантів з Херсонського напряму в Маріупольський район. Вчора великі колони на сотні автівок з військовими прибули дорогою Мангуш-Урзуф. Прибулих розселяють по пансіонатах та базах відпочинку в с. Ялта, с.Нова Ялта, с. Юр'ївка. Розселенням займається окупаційний мчс Мангуша", - розповів Андрющенко.

За його даними, на цій дорозі на кожному перехресті чергують військові регулювальники "в очікуванні чергових окупантів з Херсону на розселення".

Також, зауважив Андрющенко, на Маріупольському напрямку стрімко зростає кількість цивільних автівок з російськими номерами. "Власники/водії кажуть що вони їдуть з Херсона. Всі, військові та цивільні розраховуються гривнею в місцевих магазинах", - написав радник мера.

Як повідомлялося, агресія росії спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто майже на 90% зруйноване ворожими обстрілами. Знищені та зруйновані підприємства, міська комунальна інфраструктура, школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки.

Маріуполь наразі без нормального постачання електрики, води, газу. Нині у заблокованому місті залишаються понад 100 тис. жителів.

Загарбники також продовжують зносити пошкоджені ними будинки, щоб сховати сліди своїх злочинів. Нещодавно з’явився список будинків, які загарбники планують знести у Маріуполі цього року, він налічує 136 багатоповерхівок.