росії потрібні не переговори, а пауза для перегрупування військ

14 листопада 2022, 18:45

росія пропонує Україні не мирні переговори, а висовує ультиматуми, і сподівається на оперативну паузу для перегрупування свої військ та закріплення на захопленій території.

Як передає Укрінформ, про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю провідній австрійській газеті Der Standard.

«Те, що пропонує росія – це ультиматум. Вони хочуть припинення вогню – але що вони роблять в цей час, так це закріплюються на захопленій ними території. Всі російські офіційні особи, включаючи міністра закордонних справ, говорять не про переговори, а про оперативну паузу для перегрупування та поповнення», – заявив він.

Коментуючи дипломатичне врегулювання, радник керівника Офісу Президента заявив, що насправді «немає ніякого конфлікту, який потрібно вирішувати, а є вторгнення та анексія території, які мають бути припинені».

Подоляк наголосив, що Президент Володимир Зеленський дав чітко зрозуміти, що для України означають мирні переговори: росія виводить всі свої війська з України, в тому числі з Криму. «Тоді ми зможемо почати обговорювати, що ми думаємо, що вони думають і скільки вони повинні заплатити в якості компенсації. Тоді можна буде говорити про мир після війни», – додав він.

Говорячи про те, чи було відновлення Україною контролю над Херсоном військовою перемогою чи результатом домовленостей, Подоляк заявив, що «це, однозначно, була військова перемога». «Було звільнено близько 50 населених пунктів. росіяни розуміли, що вони не можуть утримувати цей регіон, що у них немає запасів», – додав він.

За словами Подоляка, після звільнення Херсона Україна «не має жодних підстав і можливостей зупиняти наступ».

«Якщо Україна його зупинить, то росія використає цей час для підготовки військ, направить ці війська в Україну і зміцнить свої позиції. По-друге, Україна повинна рухатися вперед в усіх напрямках. Також йде війна на Запоріжжі та Луганщині. Ми повинні продовжувати боротьбу на всіх фронтах», – заявив він.

Подоляк також додав, що після повернення Херсону до складу України росіяни перебувають «у дуже деморалізованому стані».

В інтерв’ю радник керівника Офісу Президента також окремо прокоментував позицію Австрії та відповів на питання, чи можна залишатися нейтральним щодо цієї геноцидної війни рф проти українців.

«Це – не питання нейтралітету. Це питання про те, чи хочеться просто стояти осторонь, коли одна країна вторгається в іншу, коли вбивають людей, коли порушують право людей на мирне життя у власній країні. Якщо дехто в Австрії цього не розуміє, то, можливо, їм варто це пояснити: росія вторглася в Україну, росія вбиває людей, росія посилає безпілотники і ракети. Це – не конфлікт. Пізніше ніхто не буде говорити про нейтралітет, а лише про те, що в той час було прийнято рішення стояти осторонь і спостерігати, як одна країна вторгається в іншу. І саме таке рішення прийняла Австрія», – заявив він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський заявив, що для можливості переговорів із росією є чіткі умови України, серед яких – відновлення територіальної цілісності, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться.