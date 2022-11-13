Байден та Цзіньпін підтвердили, що застосування рф ядерної зброї неприйнятне

14 листопада 2022, 17:13

Президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі на Балі зійшлися у думках щодо неприйнятності використання російською федерацією ядерної зброї проти України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз Білого дому.

Зокрема, повідомляється, що під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Джо Байден підняв питання «жорстокої війни росії проти України та безвідповідальних погроз росії щодо використання ядерної зброї».

«Президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили своє неприйняття використання або загрози застосування ядерної зброї в Україні», - йдеться у пресрелізі.

Як повідомляв Укрінформ, лідери США та Китаю зустрілися на Балі у переддень початку саміту G20, що проходитиме 15-16 листопада.