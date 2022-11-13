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Суспільна думка
Суспільство / Регіональні
14 листопада 2022, 18:00

У рубіжанській лікарні в Дніпрі можна безкоштовно отримати інсулін

Як повідомляє Луганська ОВА у Фейсбук:

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міста Рубіжне працює за адресою: місто Дніпро, вул. Будівельників, 23 (правий берег, Чечелівський район, 1-й поверх бізнес-центру «ДАЛАС»).

Сімейні лікарі та медичні сестри надають безкоштовну первинну медичну допомогу та послуги за Програмою медичних гарантій внутрішньо переміщеним жителям Луганщини, переселенцям із будь-якої області України, мешканцям міста Дніпро безпосередньо за зверненням або за попереднім записом по телефону: 066 934 89 79.

Часи прийому: понеділок-п’ятниця 09:00 – 15:00.

У медзакладі, зокрема, можна безкоштовно отримати препарати інсуліну пацієнтам з цукровим діабетом:

  • «Хумодар Р100 Р, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 5 мл у флаконі»;

  • «Хумодар К 25 100Р, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 5 мл у флаконі»;
  • «Хумодар Б 100Р, суспензія для ін’єкцій, 100 МО/мл, по 5 мл у флаконі».
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