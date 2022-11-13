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Ірина Верещук
Суспільна думка
Регіональні
14 листопада 2022, 19:16

На сході України окупанти вивозять людей та посилюють пропаганду в телеефірі

Через складну гуманітарну ситуацію, що склалася в Луганській області, окупанти планують провести повну евакуацію цивільного населення з населених пунктів Кремінна, Сєверодонецьк та Рубіжне вглиб тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Зазначається, що в місті Маріуполь окупаційна влада, замість забезпечення мінімальних побутових потреб населення, здійснює розширення зони покриття джерел пропаганди.

«Так, за наявною інформацією, окупанти запускають в ефір телеканал „Маріуполь-24“. Цілодобове мовлення планується запровадити протягом місяця», — повідомляє Генштаб ЗС України.

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