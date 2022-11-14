Украинцы ежедневно экономят около 10% электроэнергии – Герус

15 листопада 2022, 13:37

Украинцы прислушиваются к просьбе уменьшить потребление электроэнергии. В масштабах всей страны речь идет о ежедневной экономии почти 10% – 1,4 тыс. МВт.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, передает Укринформ со ссылкой на сайт Верховной Рады.

«Потребление в день составляет около 14 тыс. МВт, 10% – это 1,4 тыс. МВт. Хмельницкая АЭС работает с мощностью 2 тыс. МВт. То есть население экономит более половины мощности ХАЭС», - отметил народный депутат.

Он добавил, что самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается на Киевщине и северо-востоке страны: Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская и частично Черкасская области.

«Следует помнить, что добровольное уменьшение потребления, особенно в вечерние часы, помогает энергетикам работать над ремонтом объектов энергетической инфраструктуры», – резюмировал Герус.

Как сообщалось, из-за роста потребления электроэнергии НЭК «Укрэнерго» распорядилась применить аварийные отключения в Киеве и семи областях.

С 10 октября россия наносит массированные удары ракетами и дронами-камикадзе по энергообъектам Украины. В настоящее время россияне повредили около 40% энергетической инфраструктуры.