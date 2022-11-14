На Херсонщине уже задержали более трети осужденных, которых россияне выпустили из тюрем

15 листопада 2022, 13:40

Из 457 осужденных, которых оккупанты выпустили из тюрем на Херсонщине, 166 правоохранители уже задержали.

Об этом сообщил в эфире телемарафона председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает Укринформ.

"Из 457 заключенных на данный момент есть подтвержденная информация о задержании и возвращении в СИЗО в Николаевской и Одесской областях 166 заключенных", - сказал он.

Клименко добавил, что 19 из задержанных были приговорены к пожизненному лишению свободы.

Он рассказал, что на территории Херсонского СИЗО правоохранители нашли личные дела пропавших заключенных, вся информация о них передана штабу Национальной полиции, на блокпосты, чтобы оперативно их найти и вернуть в места лишения свободы.

Как сообщал Укринформ, на освобожденной от россиян территории Херсонской области под контролем полиции находятся 182 населенных пункта.