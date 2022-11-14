На деокупованій Луганщині затримано ворожих поплічниць, які здавали українських патріотів

15 листопада 2022, 13:43

Викрито двох пособниць агресора в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України. Під час захоплення частини Луганщини вони «здавали» ворогу адреси українських патріотів і допомагали у «розквартируванні» окупаційних угруповань в оселях місцевих жителів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Крім цього, вони організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району.

За таку співпрацю отримали від окупаційної адміністрації «особливий статус» і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону. Втім, після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі. Аби уникнути правосуддя, зловмисниці намагались увійти в довіру українських військових.

Однак поплічниць загарбників викрито, задокументовано їхні злочинні дії та затримано. Наразі їм повідомлено про підозру за пособництво державі-агресору та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.