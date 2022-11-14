Трьох жителів Луганщини підозрюють у колабораціонізмі

15 листопада 2022, 13:50

Трьом посадовцям Луганської області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

У червні-липні 2022 року підозрювані добровільно обійняли керівні посади в окупаційних адміністраціях рф на захоплених територіях Луганської області. Двоє з них — чинні депутати місцевих рад 8-го скликання у Новопскові та Сватовому.

Колишній староста Риб’янцевого Новопсковської селищної ради продовжив «керувати» селом на псевдопосаді «начальника відділу забезпечення життєдіяльності с. Риб’янцеве адміністрації Новопсковського району лнр».

«Відділ забезпечення життєдіяльності с. Першотравневе адміністрації Сватівського району лнр» очолила мешканка Свистунівки, колишня чиновниця сільради, а після утворення громади — міської ради. Колишнього старосту села Калмиківка Старобільської міської ради призначено «начальником відділу із забезпечення життєдіяльності с. Калмиківка адміністрації Старобільського району лнр».

Підозрювані сприяли легалізації окупаційної влади держави-агресора та закликали місцеве населення до співпраці з ворогом.

Їм загрожує від 5 до 10 років ув’язнення.