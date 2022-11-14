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Суспільна думка
Події
15 листопада 2022, 13:53

Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра – Гуменюк

Керівник прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що логістика ворога на лівому березі Дніпра знаходиться під вогневим контролем ЗСУ, тож окупанти відходять углиб. Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо", повідомляє Укрінформ.

"Гіпотетично ворог може загрожувати Херсону, тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ЗСУ теж не стоять на місці і використовують контрбатарейну боротьбу. У зв'язку з чим спостерігається активність ворожих військ на лівому березі Дніпра по просуванню вглиб від берега на 15-20 км." ", - зазначила Гуменюк. Вона додала, що навіть облаштовані рубежі на самому березі Дніпра противник залишає і просувається глибше, щоб врахувати далекобійність артилерії ЗСУ. Як повідомлялося, після відступу з Херсона Росія передислокує командні пункти до Генічеська, повідомила британська розвідка.

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