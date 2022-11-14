США ввели санкції проти глобальної мережі військових закупівель РФ

15 листопада 2022, 14:18

Також введено санкції проти осіб, пов'язаних з Кремлем, повідомляє УНІАН.

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти глобальної мережі військових закупівель Російської Федерації.

Як йдеться в заяві Державного департаменту США, оприлюдненому посольством США в Україні, Держдепартамент і Міністерство фінансів США вводять санкції проти міжнародних посередників і постачальників, включаючи мережу закупівель в Європі та Азії.

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що у відповідь на розпочату Москвою війну проти України Сполучені Штати будуть продовжувати ламати ланцюжки військового постачання Росії та накладати високі витрати на тих, хто підтримує президента Володимира Путіна, а також всіх, хто підтримує агресію Росії проти свого сусіда.

Так, санкції оголошені проти компанії Milandr через її діяльність в електронному секторі російської економіки.

"Це підприємство є російським розробником і виробником інтегральних мікросхем, що спеціалізуються на виробництві продукції мікроелектроніки. Milandr є частиною Московської військової науково - дослідної структури та брало участь в російських виставках зброї", - йдеться в заяві.

Також санкції вводяться проти трьох компаній, пов'язаних з Milandr: вірменської Milur Electronics LLC, яку Milandr використовував в якості підставної компанії для ведення бізнесу з іноземними партнерами; тайванської Sharp Edge Engineering Inc., підставної компанії, яка купувала мікроелектронні компоненти в азійських компаній; і швейцарської Milur sa, яку використовували співробітники та ділові партнери Milandr для координації фінансових переказів компанії Milur Electronics LLC.

Додатково вводяться санкції проти двох представників Milur sa і генерального директора як самого Milandr, так і Milur Electronics.

Крім того, під санкції потрапили члени сім'ї представника російської еліти, проти якого вже були введені санкції США, Сулеймана Керімова, включаючи його сина Саїда Керімова; його дорослих дочок Гульнару Керімову та Аміну Керімову; а також його дружину Фірузу Керімову. Міністерство фінансів також оголосило про санкції проти Нарімана Гаджиєва, головного фінансового посередника Керімова, і холдингової компанії в ОАЕ, пов'язаної з Гаджиєвим.

Разом з тим, санкції вводяться проти чотирьох французьких компаній з нерухомості, якими володіє Гульнара Керімова; проти громадянки Швейцарії Лорін Кац, яка є президентом цих чотирьох компаній; проти швейцарської організації, пов'язаної з Кац; проти мальтийско-російської компанії з управління літаками Emperor Aviation Ltd, яка координувала розкішні подорожі найближчих родичів Керімова, включаючи Гульнару Керімову, навіть після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Міністерство фінансів також додало вісім розкішних літаків, які експлуатує Emperor Aviation, до переліку заблокованого майна.

Ще санкції вводяться проти Олександра-Вальтера Студхальтера – ключового гравця у фінансовій мережі Керімова, восьми пов'язаних зі Студхальтером компаній в п'яти європейських країнах, а також двох його дорослих синів, які займають керівні посади в одній з компаній свого батька.

Санкції також поширюються на російського бізнесмена та інвестора Мурата Алієва, колишнього керівника інвестиційної фірми Керімова, і сім асоційованих компаній. Інга Реттіх, директор однієї з цих компаній, яка працює і на Studhalter, також підпадає під санкції.

До того ж санкції оголошуються проти двох швейцарських холдингових компаній, пов'язаних з Андрієм Гур'євим, відомим прихильником Володимира Путіна і колишнім російським сенатором, який знаходиться під санкціями США.