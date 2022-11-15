Українців попереджають про погіршення погоди

16 листопада 2022, 15:30

В Україні 17-18 листопада очікується зміна погодних умов.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Дощі з переходом в мокрий сніг та сніг (утворення снігового покриву висотою 3-8 см); місцями налипання мокрого снігу; на дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Поступове зниження температури до 0-8° морозу», – йдеться в повідомленні.

У столичному регіоні 17-18 листопада очікується дощ з переходом в сніг (утворення снігового покриву висотою 3-5 см); місцями налипання мокрого снігу; на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Поступове зниження температури до 0-6° морозу.