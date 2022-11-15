По всій Україні 16 листопада будуть додаткові аварійні відключення

16 листопада 2022, 10:00

НЕК «Укренерго»16 листопада застосовуватиме по всій Україні графіки погодинних відключень і додатково – аварійні відключення.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго» у Фейсбуці.

«Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення. Масовані ракетні удари 15 листопада та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі. Тому просимо з розумінням ставитися до відключень», - йдеться в повідомленні.

У компанії закликають українців підготуватися до збільшення часу обмеження електропостачання: зробити необхідний запас води, завчасно зарядити пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.

Наголошується також, що обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Нагадаємо, що після російської атаки 15 листопада на об’єкти енергетичної системи України міністр енергетики України Герман Галущенко провів екстрену селекторну нараду щодо ситуації в енергетичному секторі. Представники енергетичних компаній поінформували міністра про попередні оцінки наслідків російських обстрілів. Учасники наради зазначили, що вже розпочалися ремонтні та відновлювальні роботи на тих об’єктах, де це можливо. 15 листопада ворог випустив по Україні майже 100 ракет. Сили ППО збили 70, але є влучання – пошкоджено 15 об’єктів енергетичної інфраструктури.