ВР України пропонує державам G20 виключити росію зі свого складу

16 листопада 2022, 16:30

Верховна Рада України звертається до держав G20 з пропозицією виключити російську федерацію зі свого складу.

За даними народного депутата від парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка, відповідну постанову «Про Звернення Верховної Ради України до держав Групи Двадцяти щодо виключення російської федерації зі складу цієї Групи» (№8203) підтримали 310 парламентаріїв, повідомляє Укрінформ.

Так, згідно з текстом документа, український парламент звертається до держав G20 з пропозицією виключити росію зі свого складу як таку, що не відповідає цілям та принципам об‘єднання.

ВР просить Групу Двадцяти рішуче закликати російську федерацію припинити злочин агресії проти України, вивівши підрозділи збройних сил рф й інших підконтрольних державі-агресору незаконних військових формувань, та поважати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаного державного кордону.

Парламент також закликає засудити терористичні дії росії, спрямовані на знищення Української держави, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.

Крім того, Верховна Рада звертається з проханням про підтримку прагнення України, Туреччини та Організації Об’єднаних Націй щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи для безперешкодного забезпечення поставок продовольства до держав, населення яких потерпає від голоду.

При цьому український парламент вимагає посилити санкційний тиск на російську федерацію, щоб зупинити війну та глобальну світову кризу, створену державою-агресором, а також відновити міжнародний правопорядок, що базується на взаємній повазі та співробітництві, а не на ядерному чи будь-якому іншому шантажі, примусі та застосуванні сили.

Водночас ВР України закликає суттєво наростити економічну, фінансову та безпекову допомогу Україні, яка дасть змогу прискорити перемогу держави в оборонній війні проти рф та повернути мир, стабільність і безпеку у світі.

Нагадаємо, що 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії триває саміт G20.