16 листопада 2022, 13:00

Як повідомляє у Телеграмі Луганська ОВА, до 10 років ув’язнення засуджено бойовика російських НЗФ. Бійці ЗСУ захопили його у полон у вересні 2022 року в районі Лисичанська.

Зазначається, що за матеріалами слідства Служби безпеки України, 10 років за ґратами проведе бойовик так зв. «2 АК» російських окупаційних військ, який брав участь у збройній агресії рф проти України.

«Слідчі СБУ встановили, що мешканець тимчасово окупованого Слов’яносербського району проходив «службу» у лавах так зв. «2 АК» з липня 2015 по липень 2016 року, потім з липня 2017 по липень 2018 р. У якості «номера мінометного розрахунку» багато разів виїжджав на лінію бойового зіткнення, брав участь у бойових діях проти сил АТО, обстрілював позиції ЗСУ в районі села Трьохізбенка», – йдеться у повідомленні.

Додається також, що під час повномасшабного вторгнення він потрапив під мобілізацію. У серпні 2022 року був направлений до тимчасово захопленого ворогом Лисичанська, де дислокувався один із підрозділів окупаційних військ.

За місяць під час боєзіткнення неподалік цього міста бойовик потрапив у полон до Збройних Сил України. Він надав слідчим СБУ свідчення щодо своїх командирів, озброєння, переміщення та дислокації російських військ тощо.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України – у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та в участі у не передбачених законом збройних формуваннях. Його засуджено до 10 років позбавлення волі», – пише Луганська ОВА.

Повідомляється також, що сторона захисту має право на оскарження судового вироку протягом 30 днів з дня його проголошення.