Понад 500 бойових зіткнень із противником відбулось на сході країни протягом тижня

17 листопада 2022, 20:59

Про це повідомив під час брифінгу у Military Media Center заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

— Найбільш складною залишається обстановка на сході країни, де противник намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області. З минулої п’ятниці в цьому регіоні відбулось понад 500 бойових зіткнень з противником, — сказав він.

За словами Громова, на сході країни противник продовжує вести наступальні дії з нанесенням ракетних та авіаційних ударів, здійснює постійні артилерійські обстріли по позиціях наших військ вздовж усієї лінії зіткнення.

Зокрема, на Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії з метою витіснення наших підрозділів з зайнятих позицій в районах населених пунктів: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївна, Курдюмівка, Зеленопілля, Озерянівка та Майорськ.

На Авдієвському та Новопавлівському напрямках противник вів наступальні дії в районі населених пунктів: Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Не вельське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Павлівна. Противник завдав авіаційних ударів в районі 11 населених пунктів.