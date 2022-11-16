У групі, яка розслідуватиме падіння ракети в Польщі, повинні бути українські експерти

17 листопада 2022, 21:02

Українські фахівці обов’язково мають отримати доступ до місця падіння ракети в населеному пункті Пшеводув поблизу кордону з Україною.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України в Military Media Center.

— Позиція України полягає в тому, що не можна робити остаточних висновків до завершення розслідування. Українська сторона вважає, що в групі, яка буде розслідувати, безумовно, повинні бути українські експерти. Наші пропозиції щодо цієї групи є, зараз триває процес, який щойно буде завершений, коли все це буде сформовано й розпочато, ми офіційно повідомимо про це, — заявила Ганна Маляр.