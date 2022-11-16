Засуджені до довічного ув’язнення у справі MH17 мають виплатити 16 мільйонів євро — рішення Гаазького суду

17 листопада 2022, 21:04

У Нідерландах суд у справі збиття літака рейсу MH17 оголосив винними у збитті літака та вбивстві 298 людей ексофіцера фсб, колишній «міністра оборони днр» Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ генштабу збройних сил рф, главу «ГРУ днр» Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка. Їх засуджено на довічне ув’язнення, та вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

«Загалом ідеться про понад 16 мільйонів євро, які мають виплатити Дубинський, Гіркін та Харченко», – заявив головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер фсб, колишній «міністр оборони» так званої днр Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил рф, глава «ГРУ днр» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни рф), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «днр».

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Гіркін, Дубинський і Харченко визнані винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засуджено на довічне ув’язнення. Підполковник ГРУ Олег Пулатов був виправданий.

Президент Володимир Зеленський назвав важливим рішення суду щодо оголошення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка винними у збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17, однак наголосив на необхідності притягнення до відповідальності і замовників злочину.

Про це глава держави зазначив у Твіттері.

«Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті #MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим», – підкреслив Президент.