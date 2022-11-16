Ірина Верещук закликала кожного українця здавати кров для наших захисників

17 листопада 2022, 21:06

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук закликає кожного українця зробити внесок у перемогу – здавати кров для наших захисників. Адже кожен день наші воїни ведуть жорстокі бої з ворогом.

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Я долучилась до онлайн-реєстру донорів і закликаю кожного, хто має можливість та є придатним за станом здоров’я, приєднатися. Це наш обов’язок віддати невелику частку того, що рятує життя нашим воїнам, – своєї крові. Так ми разом боремося з ворогом, рятуємо життя та наближаємо нашу перемогу», – зазначила Ірина Верещук.

Як долучитися до донорства:

1) стежити за оголошеннями центрів крові. Якщо раптом у них виникає нагальна потреба, медики кличуть донорів певних груп крові;

2) зателефонувати до центрів крові свого міста й записатися в їхні бази донорів. У разі потреби з вами зв’яжуться;

3) внести свої дані в онлайн-реєстри донорів.