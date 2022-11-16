Ракетний удар по Дніпру: пошкоджені 14 багатоповерхівок і підприємство

17 листопада 2022, 21:09

У Дніпрі внаслідок ранкового удару російських ракет пошкоджені 14 багатоповерхівок і промислове підприємство, виникло дві пожежі.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОВА, передає Укрінформ.

"Попередньо, у цьому районі міста пошкоджено 14 багатоповерхівок. Вороже залізяччя влучило у промислове підприємство, розташоване навпроти. Там сталося загоряння", - йдеться у повідомленні.

Начальник чергової зміни пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Ігор Гетало зазначив, що виникли дві пожежі. Із задимленого приміщення врятували трьох людей. Ще 50 вивели з будівлі.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки постраждало 23 людини, серед яких і 15-річна дівчина. Це перехожі, місцеві жителі та співробітники ураженого ворогом об’єкта. Фактично всі вони посічені склом. Є струси мозку та контузії. У 83-річної жінки стався інфаркт, їй надали медичну допомогу, провели стентування.

За словами заступниці директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Тетяни Квітницької, у стаціонарі перебуває 15 пацієнтів. Стан усіх постраждалих стабілізовано.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 17 листопада рф атакувала Україну зенітними керованими ракетами С-300, крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації та дронами-камікадзе Shahed з території білорусі.