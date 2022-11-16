Болгарія продовжила програму розміщення українських біженців до 24 лютого

17 листопада 2022, 21:19

Уряд Болгарії продовжив дію програми розміщення українських біженців до 24 лютого 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Sofia Globe.

За даними урядової інформаційної служби, це означає продовження діючої державної програми з розміщення українських біженців у готелях. При цьому новоприбулі в Болгарію особи розміщуватимуться лише в державних та муніципальних помешканнях.

Зазначається, що об’єкти, які включені в цю програму, є власністю держави, муніципалітетів або державних підприємств, а також зареєстровані в Національному туристичному реєстрі.

Оплата за розміщення українських біженців у місцях, внесених до Національного туристичного реєстру, здійснюватиметься за умови, що вони були включені до реєстру станом на 31 жовтня та залишалися там у період з 1 по 15 листопада та залишатимуться там із 16 листопада до 24 лютого.

Загалом за програмою уряду з розміщення українських біженців, в Болгарії розміщено 10 175 осіб, які приїхали до країни після початку вторгнення рф в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, 1 листопада міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців. Проте тоді міністр заявив, що замість готелів біженців з України будуть розміщувати на державних об’єктах. Демерджиєв зазначив, що на переселення буде відведено 15 днів, до середини листопада.