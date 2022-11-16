Зустріч «Рамштайн-7»: «ракетна атака» на Польщу вплинула на її перебіг

17 листопада 2022, 21:39

Вдруге поспіль основна увага була приділена передачі Україні засобів ППО. Очевидно також, що далеко не всі рішення є публічними

Як повідомляє Укрінформ, 16 листопада відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий формат “Рамштайн”). Онлайн-зустріч проходила на тлі наймасовішого з початку повномасштабного вторгнення ракетного удару рф по нашій державі та падіння ракет у сусідній Польщі. Важливо нагадати, що попередній, шостий “Рамштайн” відбувся 12 жовтня, себто також наступного дня після масованої дводенної ракетної атаки імперії зла на Україну — 10 і 11 жовтня. Це випадковість? Аж ніяк, обстріл агресором готувався заздалегідь. Та чи звернули на це увагу країни-учасниці зустрічі, чи зробили правильні висновки? Є підстави стверджувати, що так воно й було, враховуючи, що ключовою темою знову стало посилення протиповітряної оборони України.

Яке озброєння отримає Україна за підсумками «Рамштайну-7»?

Щонайменше шість країн публічно оголосили про нові пакети військової допомоги Україні на крайньому засіданні Контактної групи.

Як повідомив глава Пентагону Ллойд Остін, Швеція зобов'язалася виділити пакет допомоги на 287 мільйонів доларів, що включає системами ППО. При цьому уряд Швеції надасть окремий зимовий пакет допомоги Україні на 60 млн доларів.

Іспанія пообіцяла надіслати дві додаткові системи ППО HAWK та ракети до них. Крім того, ЗСУ отримають батарею 105 мм гаубиць та 77 тисяч комплектів зимової форми.

Канада оголосила про виділення додаткових 360 млн доларів на військову допомогу Україні. Гроші підуть на військову та телекомунікаційну техніку, засоби спостереження, паливо та медобладнання. Додатково Оттава виділить ще 26 млн доларів, з яких: 5 млн дол — на забезпечення ЗСУ сучасними супутниковими зображеннями, 18 млн дол — на камери високої роздільної здатності для дронів і решту 10 млн — на зимове спорядження, в тому числі портативні нагрівачі, ковдри та спальні мішки. Нарешті, країна продовжить свою навчальну місію для українських військових у рамках операції UNIFIER, яка зараз діє у Великій Британії, до кінця 2023 року.

Німеччина допоможе Україні із системами ППО, артилерією та боєприпасами для РСЗВ Mars II, запчастинами для кулеметів М2. Також ФРН нададуть три танкові тягачі М1070 й 17 захищених позашляховиків, 24 кулемети MG3, 10 датчиків та глушилок для захисту від дронів, мобільні засоби розмінування, польові обігрівачі, автомобільну техніку та запчастини. А ще — не менш важливо — виділяє Україні €1 млн на відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів рф енергетичної інфраструктури.

Греція оголосила про передання боєприпасів калібру 155 мм, а Польща — про надання артилерії, боєприпасів та ППО малої дальності.

ППО HAWK

Що стосується Сполучених Штатів, то вони надають Україні зброю, не чекаючи зустрічей “Рамштайн”. Так, напередодні Пентагон оголосив про надання допомоги у сфері безпеки на 400 мільйонів доларів. Пакет включає:

ракети для систем ППО HAWK;

4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

21 тис. 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тис. 120-мм мінометних мін;

100 високомобільних машин (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 млн набоїв до стрілецької зброї;

механічна техніка та захист від холоду;

підривне обладнання для розчищення перешкод;

захисне спорядження для холодної погоди.

Нарешті, США спільно з Нідерландами та Чехією працюють над модернізацією 90 танків Т-72 для України. Джо Байден — звернувся до Конгресу з прохання виділити ще 37 млрд доларів екстреної допомоги нашій державі, а його радник з питань національної безпеки Джейкоб Салліван повідомив, що Вашингтон нададуть ще більше засобів ППО (правда, коли це станеться — не уточнив).

Ну і, як то кажуть, новина на перспективу: напередодні стало відомо, що Ізраїль дав дозвіл країнам-членам НАТО надавати Україні зброю, яка містить компоненти систем керування вогню та оптико-електронних систем ізраїльського виробництва. Ми ж нагадаємо, що незадовго до широкомасштабного наступу рф — Тель-Авів заборонив Литві, Латвії та Естонії передавати Україні ізраїльську зброю, зокрема ПТРК Spike (аналог британських NLAW та американських Javelin).

“Увесь вільний світ буде й надалі допомагати Україні до тих пір, поки вона не переможе”, – заявив міністр оборони Олексій Резніков за підсумками “Рамштайну-7”.

Що ще важливого прозвучало на зустріч з питань оборони України?

Укрінформ поцікавився у військових експертів, які висновки можна зробити за підсумками “Рамштайну”, а також, яких ще позитивних для нашої держави рішень слід невдовзі очікувати, адже багато чого не озвучується публічно. Врешті-решт, беручи до уваги той факт, що подібні зустрічі готують не по принципу “сьогодні на завтра”, а заздалегідь — чи міг ракетний обстріл рашистів внести якісь корективи?

“Я можу виділити дві основні теми цієї зустрічі, а саме — забезпечення України сучасною ППО ешелонованого типу, а також підготовка до зими”, - коментує військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Щодо ППО... З урахуванням чергового масованого ракетного обстрілу України російськими окупантами 15 і 17 листопада, ця тема є актуальною як ніколи.

“Крім того, залишається серйозна загроза застосування росією балістичних ракет іранського виробництва і до цього слід ретельно готуватись”, - додав експерт.

Відносно другої теми, то вже очевидно, каже пан Коваленко, що зима не зупинить наступ ЗСУ. Але його успішність безпосередньо залежить від того, наскільки добре наше військо підготується до зимового періоду бойових дій.

“Цьому питанню було приділено цьому багато уваги. Відповідна допомога від країн НАТО, наших міжнародних партнерів, також буде надана найближчим часом і вже надається, щоб забезпечити збройним силам України максимально комфортний вхід у зимовий період”, - зауважив військовий експерт.

Зима не зупинить наступ ЗСУ

На його думку, падіння ракет на території країни-члена НАТО Польщі — внесло свої корективи у зустріч.

“Цей інцидент мав свій вплив на тон і на прийняття відповідних рішень. Адже загроза відчутна для країн Альянсу як ніколи раніше. Тож корективи внесли оперативно. Якоюсь мірою саме ця подія й була стимулом для активізації наших міжнародних партнерів щодо якнайшвидшого постачання Україні ППО”, - вважає Олександр Коваленко.

Експерт погоджується з тим, що не всі позиції озвучуються у відкритих джерелах. Тож, переконаний він, з прийнятих на “Рамштайні” рішень можна говорити не тільки про посилення української ППО, але й про надання ЗСУ засобів для здійснення штурмових операцій.

“Цієї техніки в пакетах допомоги стає все більше, а це означає, що темпи контрнаступальних операцій ЗСУ будуть навіть у зимовий період на високому рівні”, - підкреслив оглядач групи “Інформаційний спротив”.

Тим часом керівник військових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук зазначив, що зустрічі у форматі “Рамштайн” стають вже майже звичними — кожна з них підсумовує черговий етап рутинної роботи держав-партнерів з координації допомоги Україні.

“Отже, і основні результати сьомої за рахунком — більшою мірою не залежать від того тла, на якому вона відбулась: зимове екіпірування для українських вояків, боєприпаси, техніка і зброя, необхідні для закріплення і розвитку того успіху, який отримали ЗСУ в боях на півдні, - перелічує експерт. - Водночас говорити, що варварські обстріли України країною-терористом напередодні “Рамштайну” зовсім не вплинули на рішення наших партнерів — також неправильно. І вплив полягає в тому векторі, який задається на роботу між самітами. А це, знову ж таки, посилення ППО, закриття українського неба”.

Військовий експерт процитував міністр оборони Резніков: “Захист українського неба — наш пріоритет номер один і тема номер один”.

“Безумовно, інцидент з падінням ракети на територію Польщі саме перед самітом став предметом кулуарної дискусії серед військових, які тут же почали шукати відповіді на питання: як це розцінювати, що робити, як запобігти в майбутньому? Вирішили, що пріоритетом є надання Україні систем ППО. Про це, власне, заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Інших шляхів врегулювання партнери не бачать”, - підкреслив Павло Лакійчук.

На думку полковника запасу, льотчика-інструктора Романа Світана, “Рамштайн-7” не був просто “черговим”.

“На перший погляд, ця зустріч може здатися просто “черговою”, адже на ній оголосили, зокрема, про постачання стандартних боєприпасів та снарядів 155-го калібру. Однак узагальнювати не потрібно, адже за результатами цього “Рамштайну” Іспанія, наприклад, передасть Україні ще дві системи Hawk”, - каже пан Світан.

Експерт каже, що тепер можна говорити про своєрідний потік цих ЗРК Hawk, тому що раніше ми вже отримали 4 системи. А з цього вже можна вибудувати досить непогану систему протиповітряної оборони.

“Вона вишиковується і зараз, адже відсоток знищення повітряних цілей наразі складає близько 75%. Але його можна підвищити до 90%”, - акцентує він.

Крім того, дуже важливими для України є допомога від Канади, яка переважно допомагатиме зимовим спорядженням, амуніцією для українських бійців.

“Канада розраховує під себе, а це ті ж широти, що й Україна, може бути навіть холодніше. Тому я думаю, що нашим бійцям у канадській амуніції буде дуже комфортно проводити наступальні дії та виконувати деокупацію країни”, – резюмував Роман Світан.

Тут ще варто додати сказане міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою про те, що настав час ракет Patriot для України. З ним неможливо не погодитись.