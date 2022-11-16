Верещук розповіла про план дій з відновлення деокупованих територій

18 листопада 2022, 19:00

Наступного тижня Уряд під час засідання планує затвердити Розпорядження № 265, яке стосується плану дій та заходів щодо подолання наслідків тимчасової окупації. Про це під час брифінгу у столиці повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Це розпорядження, зокрема буде регламентувати політику в царині фінансування та відновлення великої кількості енергетичних об’єктів, газопостачання, водопостачання та життєзабезпечення деокупованих територій (ред.)» – зазначила Верещук.

Міністерка нагадала, що наразі є підписаний діючий Наказ № 75, який визначає території де ведуться бойові дії. За її словами, список територій оновлюється двічі на місяць на основі даних, які подають ОВА. Наказ також регламентує виплати допомоги людям.

«Держава виплачує допомогу. Вже 45 мільярдів було виплачено, саме допомогу людям, які постраждали від російської агресії, змушені були покинути свої домівки – ВПО. І величезна кількість людей її отримує», – додала Верещук.

Вона також підкреслила, що Розпорядження № 265 містить 168 заходів, які забезпечать відновлення звільнених регіонів.

Зазначається також, що ключовими напрямками у цій роботі є: