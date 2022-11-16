Україна вимагає від міжнародної спільноти притягти рф до відповідальності за злочини проти людяності

18 листопада 2022, 20:00

Зупинити агресію та геноцид, а також притягнути до відповідальності рф за злочини проти людяності в Україні, – закликала міжнародну спільноту під час брифінгу у столиці віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Я ще раз закликаю міжнародну спільноту, подивитись на себе у дзеркало, подумати і дати відповідь: чи можемо далі толерувати такі речі, чи все таки, прислухаємось до того, що каже і президент Зеленський (ред.), і до того, що вимагає український народ?! Просто притягнути до відповідальності! Зупинити агресію, зупинити геноцид і притягнути до відповідальності росію за її злочини!» – звернулась Верещук до міжнародної спільноти та іноземних ЗМІ.

Вона вчергове підкреслила, що російські окупанти, не маючи можливості перемогти наших захисників на полі бою, вдаються до цинічних атак та знищення цивільного населення України.

«Ми називаємо це постійно злочинами проти людяності, злочином геноциду, але це вже переходить навіть ті визначення, які Міжнародне гуманітарне право і міжнародна практика і судова практика має, бо така кількість і така величезна масштабність злочинів, які вчиняє ворог по відношенню до цивільного населення нашої з вами України – попросту вражає», – наголосила міністерка.

Нагадаємо, що 15 листопада рф випустила по Україні понад 90 раке, більше 70 були збиті українськими ППО. Також 10 жовтня поточного року, росія кілька годин завдавала масованих ракетних ударів по території України, тоді було випущено понад 80 ракет, близько половини були знищені українською системою ППО.