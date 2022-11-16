Кулеба закликав ЄС заборонити трансляцію росТБ через підбурювання до геноциду українців

20 листопада 2022, 18:00

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре закликав ЄС та інші країни світу заборонити трансляцію державного телебачення російської федерації через продовження відвертих закликів до ракетних ударів по критичній цивільній інфраструктурі України та геноциду українців.

Про це Кулеба написав у Твіттері, опублікувавши фрагмент ток-шоу «Своя правда» з Романом Бабаяном на телеканалі НТВ.

«Розпалювання геноциду на російському державному телебаченні в розпалі. Вони визнають, що росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена», – зазначив Кулеба.

Фото: МЗС України