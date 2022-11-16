У Раді підтримали рішення Польщі не пускати на Парламентську асамблею ОБСЄ російську делегацію

20 листопада 2022, 16:00

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк привітала рішення МЗС Польщі не видавати віз російській делегації, яка мала намір взяти участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада у Варшаві.

Про це Кондратюк написала у Фейсбуці.

«Вітаю і підтримую рішення Польщі не видавати віз російській делегації, яка мала намір взяти участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада у Варшаві. МЗС Польщі справедливо обґрунтувало свою позицію грубим порушенням росією міжнародного права», – написала Кондратюк.

А також наголосила, що ніхто і ніщо так не підриває безпеку і стабільність в Європі, як росія та її злочинна агресія проти України. “Переконана, державі-терористу росії взагалі не місце у жодних європейських та міжнародних організаціях!” – написала Кондратюк.