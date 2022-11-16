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Суспільна думка
Влада
20 листопада 2022, 16:00

У Раді підтримали рішення Польщі не пускати на Парламентську асамблею ОБСЄ російську делегацію

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк привітала рішення МЗС Польщі не видавати віз російській делегації, яка мала намір взяти участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада у Варшаві.

Про це Кондратюк написала у Фейсбуці.

«Вітаю і підтримую рішення Польщі не видавати віз російській делегації, яка мала намір взяти участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ 24-26 листопада у Варшаві. МЗС Польщі справедливо обґрунтувало свою позицію грубим порушенням росією міжнародного права», – написала Кондратюк.

А також наголосила, що ніхто і ніщо так не підриває безпеку і стабільність в Європі, як росія та її злочинна агресія проти України. “Переконана, державі-терористу росії взагалі не місце у жодних європейських та міжнародних організаціях!” – написала Кондратюк.

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