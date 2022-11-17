Загарбники обстріляли будинок на Харківщині: під завалами можуть бути люди

21 листопада 2022, 08:02

російські окупаційні війська ввечері 20 листопада завдали удару по селищу Шевченкове в Куп'янському районі Харківщини. Під обстріл потрапив житловий будинок.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Укрінформ.

Тимошенко зазначив, що під завалами будинку можуть бути люди. На місці події вже працюють рятувальники. Ймовірно, удар стався під час останньої повітряної тривоги, яка в Харкові та області тривала з 22:24 до 22:52.

Як раніше повідомляло агентсво, у Куп'янському районі Харківщини 19 листопада дві людини отримали важкі травми внаслідок обстрілів з боку рф, постраждалих госпіталізували.