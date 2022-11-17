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Суспільна думка
Суспільство
21 листопада 2022, 13:47

На алеї Героїв Небесної Сотні відбулася спільна молитва

У День Гідності та Свободи на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відбулася спільна міжконфесійна молитва за Україну та борців за її свободу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на молебні були присутні рідні і близькі загиблих героїв Небесної сотні, працівники Музею Революції гідності, небайдужі громадяни.

Після закінчення молебню у пам’ять про загиблих захисників України пролунав Дзвін Гідності.

Учасники заходу поклали квіти та встановили лампадки біля Стели пам’яті.

Як повідомлялося, в Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. Його встановлено згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних подій у новітній українській історії – Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року.

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