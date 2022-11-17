Ще десять бойовиків «л/днр» отримали від 13 до 15 років в’язниці — СБУ

21 листопада 2022, 13:56

За матеріалами СБУ до реальних термінів ув’язнення засуджено 10 бойовиків терористичних організацій «л/днр». Зловмисники проведуть за ґратами від 13 до 15 років.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України в Телеграмі, передає Укрінформ.

Як повідомили в СБУ, на початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу зс рф. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Зловмисників було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні нашої держави. Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Ще одним засудженим є командир танку окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині. Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором, «2-го армійського корпусу». Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України.

Зловмисник потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 260 (Участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Досудові розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.