Ситуація на фронті та захист енергооб’єктів: Зеленський провів засідання Ставки

22 листопада 2022, 19:10

Президент Володимир Зеленський провів у вівторок засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювалося, зокрема, забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про ситуацію на фронті доповіли Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ стратегічних напрямків. Розглянули три ключові питання. Перше – забезпечення нашого війська технікою та зброєю. Друге – захист об’єктів енергетичної інфраструктури. Третє – забезпечення якісної роботи об’єктів інфраструктури впродовж зими. Вона не буде легкою прогулянкою, але ми неодмінно вистоїмо, і перемога буде за нами", – зазначив Зеленський.

Пресслужба Президента поінформувала, що в засіданні взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Як повідомлялося, внаслідок російських обстрілів в Україні пошкоджено близько 50% енергетичної інфраструктури.