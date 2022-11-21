22 листопада 2022, 19:25

Російська Федерація відчайдушно намагається захопити Донецьку та Луганську область та утримати вже захоплені території. Найзапекліші бої з практично безперервними спробами штурмів з боку окупаційних військ нині точаться під Бахмутом та Авдіївкою: ці населені пункти загарбники не можуть захопити вже багато місяців.

Водночас у Дебальцево Росія перекинула нову "партію" кадировців та вагнерівців, які, вочевидь, мають підсилити російський контингент на Донеччині. Про це у вечірньому оперативному зведенні розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку. З метою комплектування та поповнення втрат своїх підрозділів ворог переміщує особовий склад та військову техніку до районів ведення бойових дій", – зазначили у Генштабі.

Упродовж доби російські окупанти здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах нашої держави.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також прикордонних населених пунктів Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону і обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Ворог обстріляв з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли позицій Сил оборони України з танків та всього спектру артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів, серед них – Оріхів Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Так, ворог застосував ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області, а також Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

Тим часом на окупованих територіях Донбасу Росія продовжує збирати "гарматне м'ясо" серед досі вцілілих місцевих чоловіків. При цьому загарбники вже традиційно прикриваються мирними жителями, як щитом.

"У місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав російських окупаційних військ. Як особливість відзначається розміщення так званих інструкторів в приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де одночасно навчаються студенти", – зазначили у Генштабі.

Паралельно на окуповану частину Донеччини, у місто Дебальцеве, держава-агресорка перекидає поповнення з окремих підрозділів з території Чечні та найманців ПВК Вагнера.

"Крім того, виявлено перегрупування окремих підрозділів окупантів в районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости", – наголосили у ГШ ЗСУ.

Тим часом авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, до ранку 22 листопада втрати РФ в живій силі досягли гарної позначки 85 тис. осіб убитими. Тільки за останню добу ЗСУ запакували до пакетів близько 400 окупантів.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.