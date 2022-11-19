«Втрата Херсона стала досить деморалізуючим фактом для росіян» — Ганна Маляр

22 листопада 2022, 01:07

На запитання ведучих Телемарафону «Єдині новини» щодо обстрілів росіянами Херсону, заступник міністра оборони України Ганна Маляр зауважила, що це було цілком очікувано, адже триває війна, і всі регіони України знаходяться у зоні небезпеки.

– Збройні Сили України готові до цього, і всюди, в тому числі на Півдні, наші оборонці стримують ворога, – запевнила заступник міністра оборони. – Звільнення Херсона стало досить деморалізуючим фактом для російських військових та російського суспільства в цілому, тому вони шукають місце для прикладення сил для того, щоб у них були принаймні якісь тактичні новини, аби підняти бойовий дух своїх військ. Зараз вони концентрують свої зусилля на Сході, і зараз найгарячіша точка – це Донецька область. І їм заважає здійснювати атаки в тій кількості, в якій вони робили минулого тижня, лише погана погода.

-Щоб було зрозуміло, у другій половині тижня на Донецькому напрямку Збройні Сили України відбивали сотні атак у день. Дійсно, через погодні умови їх інтенсивність дещо зменшилася, але разом із цим не зменшилася кількість обстрілів – їх сьогодні майже по 400 на день, це найсвіжіші дані. Тому зрозуміло, що російська армія не залишає своєї мети виходу на адміністративні кордони Донецької області. На Сході тривають важкі бої. Ціна того, що ворог не просувається, дуже висока, проте Збройним Силам України вдається його стримувати, – додала Ганна Маляр.