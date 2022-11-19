Маємо зберігати принциповість у протистоянні російській агресії, спільні дії — це і є справжня миротворчість — Президент

22 листопада 2022, 01:12

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Парламентської асамблеї НАТО закликав країни Альянсу до конкретних дій з реалізації української формули миру, що дозволить гарантувати мир і справедливість Україні та усій Євроатлантичній спільноті.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив у традиційному відеозверненні.

«Говорив сьогодні про внесок України у захист свободи та європейських цінностей у зверненні до Парламентської асамблеї НАТО. Закликав країни Альянсу до конкретних дій з реалізації української формули миру, яка може надійно гарантувати мир і справедливість Україні та усій Євроатлантичній спільноті, а також закликав усі парламенти держав-членів НАТО нарешті ухвалити рішення про визнання росі державою-терористом. Віру, що поступово ми вийдемо на цей результат. Саме так росію сприйматимуть у світі. Саме такою, якою вона стала – державою-терористом», - наголосив президент.

Він подякував усім членам Парламентської асамблеї НАТО, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію на підтвердження цієї та інших ініціатив України.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо визнання російського режиму терористичним. Сьогодні Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії російської федерації проти України та визнала рф державою-терористом.