Вже понад 5000 людей з інвалідністю отримали допомогу від Fight For Right

22 листопада 2022, 17:04

Вже більше 5000 людей з інвалідністю отримали допомогу від команди Fight For Right з початку повномасштабного вторгнення росії.

“Це був і є шалений графік наших операторок, кейс-менеджерок, кейс-лідерки. Це про віру в те, що робиш. Це про довіру і цінність життя”, – коментують своє досягнення в організації.

Fight For Right – громадська організація людей з інвалідністю, яка допомагає українцям та українкам з інвалідністю в умовах повномасштабної війни росії проти України.

Перелік допомоги від Fight For Right:

- здійснюємо евакуацію людей з інвалідністю в більш безпечні місця в Україні та за кордон

- медична евакуація (каретами швидкої допомоги)

- допомога з медикаментами для тих, хто не може евакуюватися

- допомога з асистивними технологіями у регіонах, де неможливо отримати їх від держави

- юридичні консультації

- психологічна підтримка

- гуманітарна допомога (у регіонах, де немає доступу до продовольчих товарів)

Звертайтеся за номером гарячої лінії: 0 800 306 633, або за електронною адресою: help@ffr.org.ua

“Ці канали є пріоритетними й обробляються якнайшвидше. Запити у соціальних мережах ми теж розглядаємо, але вони можуть загубитися серед інших повідомлень. Усі отримані запити опрацьовуються і ми обов’язково розглянемо кожен. Також закликаємо вас не залишати своїх чотирилапих у небезпеці, адже кожне життя цінне!”, – наголошують в організації.