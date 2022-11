22 листопада 2022, 17:04 Вже понад 5000 людей з інвалідністю отримали допомогу від Fight For Right Вже більше 5000 людей з інвалідністю отримали допомогу від команди Fight For Right з початку повномасштабного вторгнення росії. “Це був і є шалений графік наших операторок, кейс-менеджерок, кейс-лідерки. Це про віру в те, що робиш. Це про довіру і цінність життя”, – коментують своє досягнення в організації. Fight For Right – громадська організація людей з інвалідністю, яка допомагає українцям та українкам з інвалідністю в умовах повномасштабної війни росії проти України. Перелік допомоги від Fight For Right: - здійснюємо евакуацію людей з інвалідністю в більш безпечні місця в Україні та за кордон - медична евакуація (каретами швидкої допомоги) - допомога з медикаментами для тих, хто не може евакуюватися - допомога з асистивними технологіями у регіонах, де неможливо отримати їх від держави - юридичні консультації - психологічна підтримка - гуманітарна допомога (у регіонах, де немає доступу до продовольчих товарів) Звертайтеся за номером гарячої лінії: 0 800 306 633, або за електронною адресою: help@ffr.org.ua “Ці канали є пріоритетними й обробляються якнайшвидше. Запити у соціальних мережах ми теж розглядаємо, але вони можуть загубитися серед інших повідомлень. Усі отримані запити опрацьовуються і ми обов’язково розглянемо кожен. Також закликаємо вас не залишати своїх чотирилапих у небезпеці, адже кожне життя цінне!”, – наголошують в організації. Ірта-fax Твітнути