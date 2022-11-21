Журналісти підготували пропозиції щодо роботи ЗМІ на передовій та деокупованих територіях

22 листопада 2022, 18:50

Журналістські організації направили військово-політичному керівництву держави пропозиції щодо роботи ЗМІ у регіонах з обмеженим доступом.

Як передає Укрінформ, про це Національна спілка журналістів України повідомляє у Телеграмі.

Пропозиції військово-політичному керівництву України щодо роботи медіа в регіонах з обмеженим доступом надали Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних сил України та раднику керівника Офісу Президента Михайлу Подоляку Національна спілка журналістів України, Академія української преси та ГО "Інформаційна безпека".

Експерти журналістських організацій пропонують скоротити термін розгляду заявок на акредитацію (до 7 робочих днів), спросити механізм доступу на деокуповані території без супроводу пресофіцерів для всіх акредитованих журналістів через тиждень після звільнення територій, за умови дотримання правил безпеки, а також розробити механізм роботи на першій лінії фронту (у тому числі за умови присутності пресофіцера).

Крім того, пропонується розробити уніфіковану процедуру акредитації для роботи в областях або повністю припинити практику «місцевої» акредитації, оскільки вона дублює акредитацію від ЗСУ, поновити акредитацію усім медійникам, які висвітлювали події в Херсоні, та сприяти роботі журналістів місцевих ЗМІ на визволених територіях.

"У свою чергу, журналістські організації готові надати підтримку у розробці та практичній реалізації усіх вищезазначених положень. Лист підписали Сергій Томіленко, Валерій Іванов та Тетяна Попова", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 13 листопада у Міноборони заявили, що низці представників ЗМІ, які порушили правила роботи у Херсоні, скасували дозвіл на роботу, а їхні прескарти визнали недійсними.

Журналісти Hromadske Анастасію Станко та Миколу Пастико заявили, що їх позбавили акредитації через репортажі з визволеного від росіян Херсона.

За інформацією джерел Детектор Медіа, дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, зокрема CNN та SkyNews. Також після визволення від росіян у Херсоні працювали знімальні групи Суспільного і Hromadske. Включення з міста було також в етері каналу "Рада".

Українські та іноземні журналісти і медійні організації звернулися до Президента України Володимира Зеленського, головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та міністра оборони України Олексія Рєзнікова з вимогою повернути акредитацію тих ЗМІ, які висвітлювали події у Херсоні.

Голова НСЖУ Сергій Томіленко закликав переглянути рішення про позбавлення воєнної акредитації низки американських та вітчизняних журналістів.