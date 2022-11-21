На Львівщині до державної власності повернуто 7 га земель прикордонної смуги

22 листопада 2022, 19:00

Львівський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу, яка вимагала повернути до державної власності 7 га земель прикордонної смуги, розташованих поблизу міжнародного пропускного пункту «Рава-Руська».

Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Спецпрокурори встановили, що вказана земельна ділянка, вартістю понад 36 млн гривень, на підставі рішення суду незаконно відчужена фермерському господарству, після чого передана у власність третіх осіб, а згодом – товариству з обмеженою відповідальністю.

Спеціалізована прокуратура регіону не погодилась із прийнятим рішенням та оскаржила його у суді апеляційної інстанції, який визнав доводи прокурорів законними та обґрунтованими.

Таким чином, завдяки послідовній та принциповій позиції прокуратури поновлено порушені інтереси Державної прикордонної служби України у сфері земельних відносин.