23 листопада 2022, 07:20 Загарбники обстріляли пологове відділення на Запоріжжі: загинуло немовля Російські загарбники у ніч на 23 листопада обстріляли пологове відділення Вільнянської лікарні, вбивши немовля. Про це передає Укрінформ із посиланням на главу Запорізької ОДА Олександра Старуха. "Вночі окупанти обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ", – мовиться у повідомленні. Наразі на місці працюють рятувальники. Повітряна тривога розпочалася на території області о 02:07. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Про відбій сповістили близько 02:36. Ірта-fax Твітнути