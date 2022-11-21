Головному редактору однієї з газет загрожує тюрма: викривляв події на користь окупантів та друкував фейки

23 листопада 2022, 07:27

Головному редактору газети «Приазовський робочий» загрожує до 12 років за ґратами за те, що викривляє події на користь окупантів та друкує фейкові новини.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

У повідомленні зазначається, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, тобто колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

«Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року мешканець м. Донецька погодився на пропозицію представників держави-агресора та добровільно обійняв псевдопосаду виконуючого обов’язки «головного редактора газети „Приазовський робочий“, яка випускається у м. Маріуполі. Співпрацюючи з окупаційною адміністрацією зруйнованого ворогом міста і так званим „міністерством інформації днр“, правопорушник формує матеріали з пропагандою на підтримку рф та викривляє події, що відбуваються в регіоні, задля створення образу законності тимчасової окупації частини Донеччини та легітимності дій так званих органів влади. У подальшому наповнена фейковими „новинами“ газета безкоштовно розповсюджується серед маріупольців», — інформують правоохоронці.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом за оперативного супроводу ГВ ЗНД 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Оскільки обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, його судитимуть заочно.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.