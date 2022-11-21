В Україні хочуть посилити покарання за публікації про «прильоти» по об’єктах інфраструктури

23 листопада 2022, 16:00

Народні депутати пропонують посилити покарання за публікацію інформації про прильоти ракет по об’єктах інфраструктури.

Відповідний законопроєкт під номером 8218 зареєстровано у Верховній Раді

Даний законопроєкт має на меті встановити кримінальну відповідальність для осіб, які поширюють інформацію про вогневе ураження державою-агресором або іншими незаконними збройними формуваннями об’єктів критичної інфраструктури або будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, державних, комунальних підприємств, установ чи організацій на території України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України, Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України чи Службою безпеки України, іншими уповноваженими державними органами або службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Поширення інформації пропонується карати штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів, громадськими роботами від 200 до 240 годин, виправними роботами на строк до двох років.