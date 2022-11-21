росія «відзначає» визнання державою-терористом новим ракетним терором

23 листопада 2022, 18:00

На тлі чергового ракетного терору рф міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав визнати росію державою-терористом в усьому світі і надати Україні якомога швидше всі необхідні системи ППО.

Про це глава української дипломатії заявив у Твіттері.

«росія відзначає своє визнання державою-терористом новим ракетним терором проти столиці України, інших міст. Тим, хто ще сумнівався, має бути зрозуміло: росія має бути визнана державою-терористом в усьому світі, а Україна має якомога швидше отримати всі необхідні системи ППО», – зазначив Кулеба.

Як повідомляли раніше офіційні українські ЗМІ, окупанти вчергове обстріляли територію нашої держави, зокрема у Києві пролунали кілька вибухів.

Нагадаємо також, що у середу, 23 листопада, Європейський парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію про визнання російської федерації державою-спонсором тероризму.