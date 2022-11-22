У Дії стартує запис на бета-тест заяви про шлюб

26 листопада 2022, 01:00

У застосунку «Дія» буде доступний запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн.

Про це повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Замість кількох походів до ДРАЦС, черг та гори документів — 10 хвилин на порталі «Дія». Ми розпочинаємо запис на бета-тест заяви про шлюб онлайн», – зазначив Федоров.

За його словами, відтепер можна буде подати заяву і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія - і не потрібно йти до ДРАЦС, заповнювати папери, вручну вводити особисту інформацію, проходити перевірку держреєстратора, а потім, після сплати у банку держмита, обговорювати формат церемонії.

«Спрощуємо процедуру, усуваючи всі бюрократичні процеси. Якщо вам більше 18 років, маєте електронний підпис та другу половинку — долучайтеся до бета-тесту», - закликав урядовець.

Як повідомлялося, 3 жовтня в застосунку «Дія» з'явилась нова послуга – купівля військових облігацій.