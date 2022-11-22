Відключення світла для стабілізації системи вдалося скоротити вдвічі – Президент

26 листопада 2022, 02:00

В Україні вдалося вдвічі скоротити кількість вимушених відключень світла абонентам для стабілізації енергетичної системи, зокрема 23 листопада 12 мільйонів абонентів були без світла, а станом на 25 листопада – 6 мільйонів.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні, передає кореспондент Укрінформу.

«Від середи й до сьогодні (до п’ятниці – ред.) вдалося вдвічі скоротити кількість людей, у яких вимикається електрика для стабілізації системи.Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві. Загалом понад 6 мільйонів абонентів. Увечері в середу було відключено майже 12 мільйонів абонентів», – сказав Зеленський.

Він додав, що найбільше проблем зараз саме у столиці, а також у Київській області, на Одещині, Львівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, Укренерго розраховує, що через 1-2 доби можливе повернення до планових графіків відключень електроенергії замість аварійних.

Ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти системи електропередачі.

Фото: ОП