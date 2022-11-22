Україна бойкотуватиме Парламентську асамблею ОБСЄ через участь в ній росії

26 листопада 2022, 04:00

Українська делегація бойкотуватиме ОБСЄ через неспроможність цієї організації ані виключити, ані призупинити повноваження делегації країни-агресора в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Про це заявив в п’ятницю голова делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв під час засідання Асамблеї у Варшаві, передає Укрінформ.

«Сьогодні у Варшаві постійний комітет Парламентській асамблеї ОБСЄ не зміг визначитися щодо подальшої долі росіян в цій міжнародній організації. Оскільки це рішення не було прийнято, оскільки не було прийнято рішення хоча б призупинити повноважень російської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ, українська делегація вирішила бойкотувати роботу України в цій міжнародній організації доти, доки рішення не буде знайдено», – підкреслив Потураєв.

Він додав, що українську делегацію підтримали також представники Естонії та Литви, які були присутніми на засіданні, і на знак протесту залишили засідання постійного комітету.

За словами голови української делегації, Україна повернеться до участі в ПА ОБСЄ тільки тоді, коли рішення щодо подальшої долі росіян, які представляють державу-терориста, «буде нарешті знайдено».

Як інформувало агентство, напередодні під час виступу на ПА ОБСЄ Потураєв заявляв, що цей орган має призупинити членство делегації рф як держави-агресора, інакше Україна розгляне можливість призупинення свого членства у цій міжпарламентській організації.

Маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький в коментарі Укрінформу заявив, що заклик українських делегатів на ПА ОБСЄ у Варшаві про призупинення членства делегації рф як держави-агресора є «зрозумілим». Водночас він зауважив, що виключення росії з ПА ОБСЄ на даному етапі «не є простим завданням».

Гродзький зауважив, що за діючим регламентом, для виключення країни має бути консенсус голосів мінус один, тобто всі мають бути «за», і не більше одного «проти». Натомість у випадку росії дві країни були б проти – росія і білорусь. Він наголосив, що потрібно знайти спосіб, як викинути росію з ОБСЄ, «оскільки організація, яка має у своїй назві безпеку і співпрацю в Європі, не може толерувати серед своїх членів країну, яка нападає на вільну, цивілізовану країну».

Як відомо, раніше Польща не видала віз російській делегації на ПА ОБСЄ, а також главі МЗС рф сергію лаврову на міністерську зустріч ОБСЄ, яка відбудеться 1-2 лютого в Лодзі.

Нагадаємо, що з 24 лютого росія веде повномасштабну війну проти України.