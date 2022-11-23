До України з російського полону повернули ще 12 людей

27 листопада 2022, 05:52

Україна повернула з російського полону 12 співвітчизників: дев'ятьох військових та трьох цивільних, одного з яких вважали зниклим безвісти.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТрО, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів", - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що серед військових є захисники Маріуполя, ЧАЕС та острова Зміїний. Водночас Єрмак нагадав, що протягом цього тижня з російського полону вдалося повернути 98 українців.

"Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими", - наголосив він.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, визволені з полону належать до таких підрозділів: Донецький прикордонний загін, 1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів, 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, 2-й окремий стрілецький батальйон тероборони, 1-й окремий Феодосійський батальйон морської піхоти, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Наймолодшому з визволених захисників виповнилося 27 років, найстаршому — 47 років. Щонайменше п’ятеро колішніх бранців мають поранення або хвороби.