росія не зможе перемогти у війні проти України - Шольц

27 листопада 2022, 20:00

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що росія неспроможна виграти у війні проти України, яку підтримують усі західні держави.

Про це канцлер сказав на конференції СДПН у Котбусі, земля Бранденбург, передає Укрінформ з посиланням на Spiegel.

«Зважаючи на підтримку Німеччиною та іншими країнами-партнерами України, стає все більш очевидним, що росія не тільки не повинна виграти цю війну, але й не виграє її», – заявив Шольц.

Канцлер також підтвердив обіцянку підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно», фінансовою, гуманітарною та військово-технічною допомогою.

Окремо Шольц наголосив на дипломатичних зусиллях Німеччини й партнерів із підтримки України. За його словами, про це свідчать його спільна з очільником Китаю Сі Цзіньпіном заява про неприпустимість використання ядерної зброї в Україні, а також рішуче засудження російської агресії проти України в підсумковій декларації саміту лідерів країни G20 в Індонезії, прийняту попри істотні розбіжності в поглядах на війну серед учасників цього формату.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Шольц заявив, що Берлін і Париж роблять все для допомоги українцям, поки росія продовжує свій терор проти цивільного населення України.