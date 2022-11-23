У Києві вшанували пам'ять жертв Голодоморів

27 листопада 2022, 06:04

У столиці у суботу біля музею Голодомору-геноциду пройшла церемонія вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля пам’ятника під назвою «Гірка пам'ять дитинства» у вигляді дівчинки з колосками люди встановили десятки лампадок різних кольорів та запалили десятки свічок.

Також учасники церемонії поклали до пам’ятника снопи пшениці, принесли буханки хліба.

Вшанування пам'яті жертв Голодоморів у Києві / Фото: Володимир Тарасов. Укрінформ

День пам'яті жертв голодоморів у цьому році проходить під гаслом «Пам'ятаємо. Єднаємося. Переможемо!».

Як повідомлялося, в Україні у суботу вшановують пам'ять жертв Голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою та Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо і Прем’єр-міністром Литовської Республіки Інгрідою Шимоніте у 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні.