Продовольча безпека є одним з ключових елементів глобальної стабільності – Президент України

27 листопада 2022, 06:13

– Сьогодні провели перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Ми не просто боремося з агресією, – зазначив Президент України Володимир Зеленський у щоденному зверненні до народу. – Крок за кроком ми створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки та гарантує довгострокову безпеку – безпеку України, всієї Європи та світу.

«Продовольча безпека є одним з ключових елементів глобальної стабільності. Ось де найбільш очевидна головна роль України.

Більше 20 країн підтримали наш саміт. Загальна сума, яку ми накопичили для Grain From Ukraine, вже майже $150 млн. Робота продовжується. Ми готуємо до 60 кораблів.

Ніколи більше не слід використовувати голод як зброю.

Я дякую всім хто нам допомагає! Дякуємо кожному лідеру, який працює разом з нами заради європейської та світової безпеки!

Слава нашим воїнам і нашому незламному народу! Вічна пам’ять всім тим, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні!

І будь ласка, сьогодні вшануйте пам’ять українських чоловіків і жінок, дітей і дорослих, чиє життя забрав Голодомор-геноцид.»