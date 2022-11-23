Продовольча безпека є одним з ключових елементів глобальної стабільності – Президент України

– Сьогодні провели перший Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Ми не просто боремося з агресією, – зазначив Президент України Володимир Зеленський у щоденному зверненні до народу. – Крок за кроком ми створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки та гарантує довгострокову безпеку – безпеку України, всієї Європи та світу.
«Продовольча безпека є одним з ключових елементів глобальної стабільності. Ось де найбільш очевидна головна роль України.
Більше 20 країн підтримали наш саміт. Загальна сума, яку ми накопичили для Grain From Ukraine, вже майже $150 млн. Робота продовжується. Ми готуємо до 60 кораблів.
Ніколи більше не слід використовувати голод як зброю.
Я дякую всім хто нам допомагає! Дякуємо кожному лідеру, який працює разом з нами заради європейської та світової безпеки!
Слава нашим воїнам і нашому незламному народу! Вічна пам’ять всім тим, хто віддав своє життя за Україну! Слава Україні!
І будь ласка, сьогодні вшануйте пам’ять українських чоловіків і жінок, дітей і дорослих, чиє життя забрав Голодомор-геноцид.»