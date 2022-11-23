Роботу української енергосистеми стабілізували - Шмигаль

27 листопада 2022, 19:00

На кінець тижня енергетики стабілізували роботу енергосистеми, однак залишається дефіцит потужності на рівні 20%.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці, підбиваючи підсумки тижня.

«Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Понад 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж», – повідомив Шмигаль.

Він нагадав, що ЄБРР та Нідерланди виділяють НЕК “Укренерго” 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак росії. Крім того, Норвегія виділяє НАК “Нафтогаз України” 200 млн євро для закупівлі газу. Ще 300 млн євро на ці цілі виділяє ЄБРР, а Кабмін передав Нафтогазу 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу в наші сховища.

Прем’єр-міністр зауважив, що із 4 тис. «Пунктів Незламності» частина вже працює повною мірою, інші ж розгортають роботу.

Очільник уряду також підсумував міжнародну фінансову допомогу Україні за тиждень. Зокрема, на рахунки надійшло 2,5 млрд євро від Євросоюзу, а Канада випустила облігації на 500 млн доларів, кошти від розміщення яких передадуть Україні.

Європарламент проголосував за виділення Україні 18 млрд євро допомоги у 2023 році, а США оголосили про виділення 4,5 млрд доларів для фінансування бюджету. Ще 200 млн євро допомоги виділяють Нідерланди та 100 млн євро — Франція.

Крім того, уряд України ухвалив постанову, яка дозволить отримати 500 млн доларів від МБРР, а з МВФ вдалося домовитися про Моніторингову програму, що дозволить у 2023 році отримати нову фінансову програму.

Шмигаль наголосив, що із березня по жовтень 387 млрд грн спрямовано на виплату пенсій, понад 137 млрд грн – на виплату різних допомог за 10 місяців цього року.

«Попри всю складність, держава не затримувала пенсії та соціальні виплати жодного разу. Сьогодні їх отримують майже 20 мільйонів українців», – зазначив він.

Крім того, очільник уряду виділив тему зернового експорту. За його словами, завдяки зерновим коридорам із серпня цього року з портів Великої Одеси експортували майже 12 млн тонн продовольства до Азії, Європи та Африки.

Україні також вдалося акумулювати разом з партнерами, близько 150 млн доларів на впровадження ініціативи GrainfromUkraine.

Нагадаємо, що російський ракетний обстріл 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти системи електропередачі. Через зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені.